Конституційний Суд призначив на 2 листопада збори суддів

Збори суддів Конституційного суду України призначено на понеділок, 2 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Суду.

"У Конституційному суді України в понеділок, 2 листопада, об 11:00, відбудуться збори суддів Конституційного суду України", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Пізніше стало відомо, що ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду і незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.

Читайте також: Конституційний переворот: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні рішення Конституційного Суду