Конституційний Суд готовий переїхати до Харкова, - Тупицький

Конституційний Суд готовий переїхати до Харкова, якщо це необхідно буде в рамках державної політики.

Про це голова Конституційного Суду Олександр Тупицький сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жоден суддя Конституційного Суду України не сказав, що він піде у відставку, якщо Конституційний Суд переведуть в іншу область чи місто. Більше того, я сказав, що якщо така ситуація, то парламент фактично створює віз, ми запряжемось і потягнемо його, і за бажанням ми скоротимо строки переїзду - можливо, до року. Можна використовувати два приміщення. Якщо це для політики держави потрібно, то ми готові - хоч завтра", - сказав Тупицький, відповідаючи на запитання, чи готовий КСУ переїхати до Харкова.

Він зауважив, що спілкувався з Президентом Володимиром Зеленським щодо питання можливого переїзду КС в Харків.

"Я йому доповів про ситуацію з переїздом. Я вважаю, що у Президента, можливо, була правильна задумка, він хотів... щоб кілька таких установ, в тому числі і Конституційний Суд, перевезти в інші регіони України, щоб, можливо, і той же тиск не такий би був на Конституційний Суд, можливо посилити ті регіони", - сказав Тупицький.

Він додав, що раніше у Конституційному Суді за запитом від Кабміну порахували, скільки коштуватиме такий переїзд, і необхідно буде, за приблизними підрахунками, до 1,5 млрд грн.

"Це 1,3-1,5 млрд грн необхідно на переїзд Конституційного Суду. Це загальні обчислення... Термін переїзду - від трьох до п'яти років", - сказав він.

Він додав, що у питанні переїзду можуть виникнути проблеми з суддями КС, з апаратом.

"Тут є спеціалісти, і дуже добрі, всіх туди не перевезеш, вони можуть не побажати. Де там набрати новий секретаріат? Це ж кваліфіковані спеціалісти, тому і потрібний був би мінімум трьохрічний період на переїзду суду. Питання із супротивом суддів не було ніякого, хоч завтра", - сказав Тупицький.

Нагадуємо, на сайті Верховної Ради 3 квітня з’явився текст проєкту закону "Про внесення змін до закону України "Про Конституційний Суд України" щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України", яким, зокрема, пропонується перенести КСУ до Харкова.

Документ зареєструвала голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція партії "Слуга народу"). У пояснювальній записці зазначається, що важливою складовою інституційної незалежності КСУ слід вважати його територіальне дистанціювання від інших вищих органів державної влади. Як приклад наводяться Німеччина і Словаччина, де конституційні суди не розташовані у столицях.