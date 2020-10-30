Із 1 листопада на 7 вулицях Києва скасовується дозволена швидкість руху до 80 км/год, - КМДА

Із 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год. Такий швидкісний режим встановлюється до 1 квітня 2021 р.