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Із 1 листопада на 7 вулицях Києва скасовується дозволена швидкість руху до 80 км/год, - КМДА

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Із 1 листопада на 7 вулицях Києва скасовується дозволена швидкість руху до 80 км/год, - КМДА
Із 1 листопада на 7 вулицях Києва, де була дозволена швидкість руху до 80 км/год, встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год. Такий швидкісний режим встановлюється до 1 квітня 2021 р.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год із 1 листопада розпочинає діяти на таких ділянках:

  • просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)
  • Наддніпрянське шосе
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)
  • просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

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КП "Центр організації дорожнього руху" демонтує знаки, що регулюють швидкість руху у весняно-літній період.

Топ коментарі

  • Valery Valery 43f2bcb9
    В Германии на автобанах и 200 ехать можно и душу отвести,в Украине автобанов нет.
  • aleks rezia
    А что такое произойдет 1 ноября?
    И так пробки неимоверные, так еще на выезде из города ограничения в 50км/ч вводят, нет не снега не морозов, совковый дыбилизм
  • Ned Stark
    На вулицях - так, 50 і 30... Але через міста проходять виділені огороджені магістралі (особливо італійці так ******* будувати) і там може бути і 90, і 110... У нас Бажана, Перемоги чи Набережне шосе - теж огороджені, всі переходи там підземні. Чому там 80 не можна??
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