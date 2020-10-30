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На Харківщині внаслідок вибуху снаряда поранено 9-річного хлопчика, - Нацполіція (оновлено). ФОТО

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На Харківщині внаслідок вибуху снаряда поранено 9-річного хлопчика, - Нацполіція (оновлено). ФОТО
У Харківській області в селі Коробочкине внаслідок вибуху боєприпасу поранень зазнала 9-річна дитина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що дитина гралася в дворі приватного будинку. Хлопчик кинув невстановлений предмет у паркан, унаслідок чого цей предмет вибухнув.

У ході проведення огляду фахівці-вибухотехніки з'ясували, що стався вибух артилерійського снаряда.

"Дитину з рваними ранами щоки, гомілки, пальців руки, а також із травматичною ампутацією правої кисті доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині внаслідок вибуху снаряда поранено 9-річного хлопчика, - Нацполіція (оновлено) 01

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За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 166 (злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) і ч. 2 ст. 115 з поміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Як повідомили в прокуратурі Харківської області, за попередньою інформацією, 9-річний хлопчик знайшов снаряд і приніс його додому. До цього неповнолітній неодноразово приносив додому залізні та іржаві предмети. У ході огляду місця події було виявлено іржаві снаряди.

На Харківщині внаслідок вибуху снаряда поранено 9-річного хлопчика, - Нацполіція (оновлено) 02

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Топ коментарі

  • А П 6d5dcd2e
    Жесть. Это было и раньше и сейчас продолжается...Беда.
  • Яр Холодний
    А татуся за сраку взять не пробували? На фото, скоріш за все - обладнане місце для виплавки тротилу... А пацану кисть відірвало, скоріш за все, розривом підривача снаряду, або УЗРГ, який він тримав у руці... Написане в статті - "дурь собача"...
  • Яр Холодний
    Не можу "піти в дупу", бо вона тобою зайнята... Ти всрався, і пробуєш "булькать" з нори... Там і сиди...
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