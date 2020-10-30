Штаб кандидата в мери Василькова Баласинович: у позові "Слуги народу" про невизнання виборів на кількох ДВК є конфлікт інтересів

Штаб кандидата на посаду мера Василькова Наталії Баласинович, яка лідирує на виборах, заявляє про конфлікт інтересів під час розгляду у суді позову кандидатів від "Слуги народу" , які вимагають визнати недійсними вибори на кількох дільницях.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У штабі повідомили, що головою комісії ДВК, на якій "Слуга народу" просить суд визнати результати виборів недійсними, є людина за квотою "Слуги народу".

"Зараз іде суд про те, чи були фальсифікації на кількох ДВК за позовом кандидатів від "Слуги народу", зокрема Шевченка і Неділька. Можливо, фальсифікації у формі провокацій і були. Але проблема в тому, що голова ДВК працює за квотою "слуги народу". Вона визнає фальсифікації. Тобто є конфлікт інтересів. Відповідач - голова комісії від "слуги народу", а позивачі - кандидати від "слуги народу". Це все робиться для того, щоб показати, що нібито були фальсифікації, і визнати вибори недійсними. Якщо так буде, то ми поставимо питання про конфлікт інтересів. Тому що вони грають в одну сторону. Або треба залучити третю сторону, або залучити представників інших партій. Але найпрекрасніше те, що навіть якщо визнати недійсними результати виборів на цій дільниці, результат не зміниться. Баласинович виграла майже на всіх дільницях. А там, де не виграла, розрив незначний", - заявили в штабі.

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