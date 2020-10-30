В аптечній асоціації стурбовані ініціативами звуження застосування РРО

В ОС "Аптечна професійна асоціація України" стурбовані законодавчими ініціативами №3853-1 і №3853-2, які загрожують тінізацією ринку фармацевтичних товарів і скороченням податкових надходжень до бюджету.

Про це стало відомо на брифінгу ГС "АПАУ" в пресцентрі "Українські новини", який відбувся 29 жовтня.

Зокрема, директор асоціації Володимир Руденко зачитав офіційну заяву, в якій говориться про згубні наслідки законопроєктів №3853-1 і №3853-2, які призведуть до тінізації ринку, втрати частини податкових надходжень і наразять на загрози пацієнтів, які купують фармацевтичний товар без гарантії якості.

Мотивував свої слова він тим, що законослухняний бізнес давно використовує касові апарати і зацікавлений у прозорості ведення діяльності, оскільки це гарантія для пацієнтів, товар в аптеці сертифікований, а також тим, що держава може проконтролювати сплату податкових відрахувань від підприємницької діяльності.

У заяві говориться, що АПАУ завжди підтримувала і підтримує фіскалізацію, яка є надійним захистом споживача від придбання фальшивих ліків. Зобов'язання аптек використовувати РРО з 1 січня 2020 позитивно позначилося на ринку і скоротило оборот фальсифікатів. Збут фальсифікованих, неякісних лікарських засобів і поширення "сірого" імпорту - все це реалізовувалося в основному через підприємців, які не мають системи обліку (фіскалізації операцій).

Разом із тим, заступник операційного директора ТОВ "Фармастор" Костянтин Холявчук, який теж брав участь у брифінгу зазначив, що захист прав споживачів - це головна ідея фармацевтичного бізнесу зараз, і проконтролювати це можуть РРО, і якщо звузити їх сферу використання, це призведе до тінізації ринку і втрат бюджету.

Холявчук також зазначив, що хоча деякі підприємці скаржилися на високу вартість касових апаратів, закони про РРО зменшують втрати на фіскальні апарати в 20 разів. Тобто їх повне застосування вигідно всім і дозволяє налагоджувати прозору взаємодію між аптекою, пацієнтом і державою.

Наприкінці заяви АПАУ звернулася до законодавців з пропозицією прислухатися до наведених аргументів на користь РРО та залишити без розгляду законопроєкти №3853-1 і №3853-2, які нічого позитивного ні прозорому бізнесу, ні з державному бюджету, ні громадянам країни не принесуть.