Євросоюз повністю підтримує ініціативу України щодо створення Кримської платформи, - МЗС
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У Міністерстві закордонних справ заявили, що Європейський Союз повністю підтримує українську ініціативу щодо створення Кримської платформи, яка сприятиме залученню міжнародної уваги до викликів, пов'язаних з тимчасовою окупацією півострова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.
"Це під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою підтвердив заступник Генерального секретаря - політичний директор Європейської служби зовнішньої діяльності Енріке Мора. В рамках свого візиту в Брюссель перший заступник також зустрілася з керівником Департаменту Європи та Центральної Азії ЕСВД Люком Девіном і депутатом Європарламенту Ганною Фотигою", - повідомило МЗС.
Зазначається, що під час зустрічі обговорили міжнародну коаліцію для деокупації Криму, протидії мілітаризації півострова і запобігання порушенням прав людини в Криму.