Ексголова Конституційного Суду Шевчук закликав суддів КС піти у відставку

Колишній голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук звернувся до суддів КСУ із закликом піти у відставку через сформовану в даний час конституційну кризу в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шевчук зазначив: "Звертаюся до суддів КСУ: згадайте про власну гідність, не чіпляйтеся за посади за всяку ціну, проявіть мудрість і мужність. Подайте у відставку! Громадяни України оцінять це. Нашій країні необхідна термінова конституційна реформа, яка покладе край квотності і кулуарщині при призначенні суддів КСУ, забезпечить прозорість та ефективність розглядів конституційних звернень, якість і високий професійний рівень ухвалених рішень. А головне, поверне громадянам повагу і довіру до головного і єдиного органу конституційного контролю".

Він зазначив, що сьогоднішня конституційна криза вимагає неординарного, сміливого і, в той же час, зваженого та відповідального рішення.

"В історії КСУ були різні за якістю і змістом рішення, але ніколи раніше ці рішення не приймалися в умовах настільки явного конфлікту інтересів та особистої зацікавленості суддів. Суд фактично перетворився у закриту злочинну касту, яка сама себе наділила надконституційними повноваженнями з метою уникнення будь-якої відповідальності. Доводиться констатувати, що діючі судді Конституційного Суду втратили авторитет у громадян України, не здатні виступати захисниками конституційного ладу і не можуть бути арбітрами між владою і суспільством", - написал экс-судья КС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.