Двох бійців з передової доставили в госпіталь Києва. Потрібно допомогти закрити багато потреб, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталія Юсупова оприлюднила інформацію, що в госпіталь Києва доставили двох поранених бійців з передової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "Новини з фронту дуже погані, п'ятьох бійців поранено, серед них є вкрай важкі. Двох морпіхів окупанти вбили. Закінчилися вибори і почалося...

До Києва доставили двох бійців, одного з ампутацією, іншого в нейрохірургію. Потреб багато, ліки, аналізи, посилки на фронт. Сьогодні я купила ящик ліків на 5 тис і відправила медикам 14,300 грн і публікую звіти ще більш, ніж на 50 тис.

Люди, дякую, що робите репости, але й допомагайте, хто чим може. Мені щодня приходять списки потреб. Якщо хтось може купити кави і шкарпетки теплі, чим більше, тим краще. Теплі ковдри купила 20 штук, якщо хтось ще купить, буду вдячна. Зараз сезон застуд, окопи не санаторій, сиро, потрібні протизастудні, знеболюючі та ліки для шлунка.

Давайте менше слів, більше діла. Спасибі хто допомагає. Картка для допомоги 5375 4115 0042 7369 і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова".

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