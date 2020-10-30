Влада Грузії: Україна сама скасувала приліт своїх спостерігачів на парламентські вибори

Агентство цивільної авіації Грузії стверджує, що українська сторона сама спочатку подала заявку на чартерний рейс, а потім скасувала запит на здійснення польоту

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Повідомляємо, що в Агентство цивільної авіації надійшла заявка від SkyUp Airlines на приватний чартерний рейс за маршрутом Київ-Тбілісі-Київ 30 жовтня, який мав доставити делегацію Ради України для спостереження за виборами як спостерігачів. Проте 30 жовтня о 2:09 SkyUp Airlines знову звернулася в агентство з проханням скасувати запит на дозвіл на політ, пославшись на замовника рейсу", - заявили у відомстві.

Раніше народна депутатка України з фракції "Слуга народу", глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько повідомила, що Грузія скасувала дозвіл на приліт з України близько 30 народних депутатів із трьох фракцій, які мали стати спостерігачами під час голосування на парламентських виборах у Грузії 31 жовтня.