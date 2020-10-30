Водій, який влаштував смертельну ДТП на Майдані, був тверезий. Його затримано, - Геращенко

Водій, який став винуватцем масштабної ДТП у центрі Києва зі смертельними наслідками, був тверезий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Поліція затримала водія джипа Land Rover, 1954 р.н., який сьогодні на Майдані допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів і завдав травм ще чотирьом.

Сам водій після затримання дав свідчення, що він знепритомнів і втратив контроль над управлінням автомобілем.

Громадянин Юрій Н. затриманий поліцією. У нього відбираються проби крові і сечі для перевірки факту чи не перебував він під дією наркотичних чи лікарських препаратів.

Тест Драгер на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові. Але точнішв результати дасть аналіз крові і сечі.

Слідчі поліції Києва пред'являть підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху, яке спричинило за собою загибель двох і більше осіб.

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Правила дорожнього руху України чітко вказують: пункт 2.9, підпункт "д": Забороняється!!!!!!:

"Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу;"

Далі суд визначатиме міру відповідальності громадянина Н. за те, що він допустив загибель двох ні в чому не винних пішоходів і поранив ще чотирьох.

Якщо справді цей водій раніше переніс операцію і погано почувався - ніхто не заважав йому їздити громадським транспортом, на таксі або користуватися послугами водія.

А так через нього дві сім'ї сьогодні втратили назавжди рідних і близьких. А четверо ще здорових вранці людей змушені лікуватися в лікарнях".