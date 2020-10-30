"Слуга народу" Наталуха: Ситуацію з КСУ потрібно врегулювати виключно в правовій площині
Про це пише у Фейсбуці депутат СН Дмитро Наталуха, інформує Цензор.НЕТ.
"Зовнішні і внутрішні вороги держави мріяли би як раз про закон "правового Таліона", за яким кожне спірне з правової точки зору рішення скасовувалось би таким самим спірним з правової точки зору рішенням. Але така практика ще міцніше затягне існуючий юридичний вузол і розхитає всю правову систему держави, створюючи небезпечні прецеденти і закладаючи фундамент для широкомасштабної системної кризи всієї архітектури влади в країні і порушення всіх мислимих і немислимих загальновизнаних правових принципів", - написав він.
Наталуха зазначив, що його колеги, депутати-правознавці зараз працюють над варіантами вирішення питання, які дозволили б залишитися в рамках правового поля.
"Всі, хто закликає до простих і емоційних рішень - свідомо чи несвідомо грають проти життєздатності держави, це моя особиста думка", - додав Наталуха.
Якщо ж законних рішень щодо самого складу і повноважень суду немає, потрібно дивитися на процедурну частину роботи КС, "те, яким чином він приймає рішення, і чи можна зробити саме цей процес збалансованішим або складнішим для нових рішень", вважає депутат.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.