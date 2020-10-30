Агент НАБУ Шевченко: Домашні адреси 47 депутатів-авторів подання в КСУ будуть опубліковані, полювання на агентуру ФСБ відкрито

Агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив список народних депутатів, які подавали подання до Конституційного Суду про визнання неконституційним електронного декларування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Шевченка в Фейсбук.

"Ось вам розстрільний список тих потвор-депутатів, які є авторами подання в КСУ, на меті якого стоїть знищення антикорупційної структури, руйнування відносин із західними партнерами та повернення України в орбіту впливу РФ", - написав Шевченко, опублікувавши список із 47 нардепів. "Окремо я би ще додав сюди Коломойського, Ахметова та Єрмака - най будуть тут під номером 48, 49 і 50", - додав він.

"Більшість з цієї агентури ФСБ пересувається на броньованих мерседесах, тому патріотам, які готові нищити ворогів та окупантів не тільки на фронті, а і в тилу, варто знайти РПГ (ручний протитанковий гранатомет), або в ідеалі ПТРК (протитанковий ракетний комплекс). Медведчук та ще деякі привілейовані покидькі полюбляють гелікоптери, тому бажано мати і ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс). Домашні адреси незабаром будуть опубліковані, а сезон полювання відкрито вже для всіх бажаючих - в принципі, з 2014 року. Війна триває і або вони знищать нас, або ми їх", - заявив агент НАБУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.





