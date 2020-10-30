Новини • Місцеві вибори-2020

ЦВК отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.

3 07011
ЦВК отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.
Центральна виборча комісія отримала результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Станом на 16:00 встановлено результати місцевих виборів депутатів 64 місцевих рад (8 - міських, 15 - селищних, 41 - сільського) у 23 областях. Також визнано обраними 84 голови: 20 міських, 17 селищних, 47 сільських у 23 областях.

У ЦВК наголосили, що процес підрахунку голосів виборців та складання протоколів дільничними виборчими комісіями завершено, майже всі ДВК передали документацію сільським, селищним та міським територіальним виборчкомам.

Цей процес триває у двох областях (менше 0,2% ДВК): у Вінницькій області - 30 ДВК, в Одеській - 27.

У ЦВК нагадали, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно.

Читайте також: ЦВК: оприлюднимо результати місцевих виборів після отримання їх від тервиборчкомів

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Перехватчик
    ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях. - Цензор.НЕТ 4048
  • Olexa Pluzh
    До поки з КС мудохаємося, цвк намалює що завгодно((( нєподкупньіє наші...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ////цитата :
    «В Кривом Роге 294 избирательных участка. В Долгинцевском районе проведен пересчет голосов на избирательном участке №121540 (улица Симонова 10, 81-я школа).
    Глава комиссии - Демьяненко Инна Анатольевна - от кандидата в мэры Шевчика Д.В. «Слуге народа» Юрию Сова приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии, подписанном головой и всеми членами, было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням - 35. Проголосовало всего на участке - 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами.
    Статья 158 ч.2 прим.3 Уголовного кодекса Украины - срок от 3-х до 7-ми лет. Доказательная база полная. Оригинал первого протокола и оригинал уточненного протокола. Надеюсь, что прокуратура и полиция будут служить не «слугам олигархов», а Закону.
    Пока - даже не открыто уголовное дело.
    P.S. Еще раз - реально было 35. В протоколе «слуге» написали 154″,
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини