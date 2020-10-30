Загиблого на Донбасі морпіха Михайла Старостіна поховають 31 жовтня на Херсонщині
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє радник голови Херсонської ОДА Наталія Возаловська.
"Друзі! На фронті від кулі російського снайпера загинув сержант морської піхоти Старостін Михайло Григорович, 14.06.1990 року народження.
Прощання з героєм відбудеться завтра, 31 жовтня 2020 року, о 12 год. за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Новорайськ, вулиця Соборна, 1а. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам!
Вічна, світла пам’ять!", - наголошується в повідомленні.
Михайло Старостін - 14.06.1990 року народження, старший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 30 жовтня після півночі в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області під час ворожого обстрілу наших позицій.