12 осіб загинуло, понад 400 поранені під час землетрусу в Туреччині, чи є серед них українці - невідомо
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Згідно з отриманою інформацією, загинуло 12 осіб, 419 зазнали поранень", - сказано в повідомленні агентства.
Зазначається, що на острові тривають пошуково-рятувальні роботи.
Чи є серед загиблих і постраждалих українці, невідомо. Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман повідомив у Твіттері, що дипломати з'ясовують це питання.
"30 жовтня в Ізмірі стався землетрус потужністю 6,6 бала. За попередньою інформацією, в місті зруйновано кілька будинків. Інформація про можливу наявність громадян України серед постраждалих встановлюється. Щирі співчуття рідним загиблих і одужання постраждалим", - написав консул.
Ще 2 особи загинули і 8 зазнали поранень унаслідок землетрусу на грецькому острові Самос.