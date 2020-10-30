Конституційний Суд не може приймати рішення стосовно самого себе, - секретар РНБО Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявляє, що Конституційний суд України не повинен приймати рішення щодо відповідності Конституції України законів, що регулюють підзвітність самих суддів Конституційного суду.

Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ті рішення, які приймає Конституційний суд щодо самого себе, не можуть бути обґрунтовані юридично. Не можуть вони самі собі скасовувати заповнення декларацій, звіти перед суспільством. Вони не можуть це робити. Це політично неприпустимі речі. І тоді вони взагалі, скажімо так, вище Бога", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що його дивує синхронність певних подій, які сьогодні відбуваються в суспільстві. Він також підкреслив, що ситуація з Конституційним судом загалом дуже складна.

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"Ми на це звертаємо увагу, що деякі рішення КС, на наш погляд, можуть виходити, перш за все, поза їхні повноваження. Тому що не можуть судді самі собі робити певні преференції".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.