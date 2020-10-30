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Високопосадовець ДФС упіймався на хабарі 200 тис. дол., - ДБР. ФОТО

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Слідчі Державного бюро розслідувань затримали під час одержання хабаря керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Високопосадовець ДФС упіймався на хабарі 200 тис. дол., - ДБР 01

За попередньою інформацією, чиновник вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 тис. доларів за повернення вилучених під час обшуку документів і закриття кримінального провадження. Його затримали під час одержання першої частини хабаря в сумі 100 тис. доларів.

Наразі слідчі ДБР здійснюють невідкладні слідчі дії.

Високопосадовець ДФС упіймався на хабарі 200 тис. дол., - ДБР 02

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Високопосадовець ДФС упіймався на хабарі 200 тис. дол., - ДБР 03

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід - Головне оперативне управління ДБР.

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 7055
  • бостууга
    Знову "спортивна риболовля", чи на пожиттєве?
  • Мила Нелла
    Как там с женщиной,
    изготовлявшей сигареты на дому по 3 гривны .5 лет с конфискацией .
    Этот за 200 тысяч долларов откупиться 10%.
    Фарисеи.
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