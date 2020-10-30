Затримка прибуття нового посла США в Києві Дейтона сталася через коронавірус, - Єльченко

Є два варіанти призначення Кіта Дейтона послом США в Україні - або він встигне приїхати в Україну до президентських виборів у США, або після них.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" розповів посол України в США Володимир Єльченко.

"З призначенням Дейтона є два варіанти: або він встигне приїхати в Україну до виборів президента США, або вже після. Це не означає, що хтось проти його призначення. Всі плани змінив коронавірус. Дейтон - чудова людина, фахівець, у нього двопартійна підтримка. Ми всі його чекаємо", - зазначив Єльченко.

За його словами, на сьогодні в Конгресі є список приблизно з 30 американських послів, які не затверджені.

"Наприклад, досі немає посла США в Канаді. Фінальне затвердження не пройдено через пандемію. Воно формальне і може бути зроблено дистанційно. Але американці дуже серйозно ставляться до своїх послів і вважають, що ця процедура має відбуватися урочисто", - додав Єльченко.

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