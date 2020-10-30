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Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу

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Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу
Рада національної безпеки і оборони відстежує дії групи осіб проти української державності. До рішення Конституційного суду щодо декларування причетна Російська Федерація.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Як зазначив Данілов, судді КСУ цілеспрямовано займаються розхитуванням України.

"Ми відстежуємо чіткі дії групи осіб, які спрямовані на знищення української державності... Більш того, в тому, що в цьому брала участь країна-агресор - у мене немає сумнівів", - заявив він.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Виновники этих манипуляций - Медведчук и Коломойский.
    Коломойский - фигурант криминального дела в США, за которое предусмотрен конский срок.
    Медведчук - резидент *****, предающий национальные интересы Украины.
    Если посадить Медведчука и выдать Коломойского США, очень многие вопросы будут решены.
  • Громо Сека
    Тупицкий за 1 сотку земли в Крыму продал всю Украину
  • Серый Вовк
    В этом НЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ а посему на НАРЫ ИУД в мантиях !!! Данилов заявил о причастности России к решению КС, которое вызвало конституционный кризис - Цензор.НЕТ 8709
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