Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу
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Рада національної безпеки і оборони відстежує дії групи осіб проти української державності. До рішення Конституційного суду щодо декларування причетна Російська Федерація.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Як зазначив Данілов, судді КСУ цілеспрямовано займаються розхитуванням України.
"Ми відстежуємо чіткі дії групи осіб, які спрямовані на знищення української державності... Більш того, в тому, що в цьому брала участь країна-агресор - у мене немає сумнівів", - заявив він.