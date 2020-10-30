Одеський адмінсуд зобов'язав тервиборчком визнати такими, що не відбулися, вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ, - Айвазовська
2 9845
Одеський окружний адмінсуд скасував рішення територіальної виборчої комісії про оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді (Одеська обл.), зобов'язав оголосити повторні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у Фейсбуці голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська
"Щойно Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК про оголошення результатів виборів сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді", - написала Айвазовська.
Також вона нагадала, що ТВК, не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання ОМС, на якому кандидати склали присягу.
"Суд зобов'язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулися, й оголосити повторні", - додала голова правління громадянської мережі "ОПОРА".