Суддя КС Сліденко розповів, що міняти в законодавстві щодо НАЗК: "Зміни можна внести за один день"

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко вважає, що для вирішення проблеми, яка склалася після рішення КСУ щодо Національного агентства з питань запобігання корупції, потрібні незначні зміни в законодавстві, які можна внести за один день.

Про це суддя розповів в ефірі hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щодо наглядової функції НАЗК, яку скасував КСУ, Сліденко вважає, що з НАЗК треба зробити орган не виконавчої влади.

"Застосовуючи паритетний порядок формування цього органу. Залишити у нього майже всі ті повноваження, які є. Крім радянських застарілих понять, таких як "моніторинг за власною ініціативою", - розповів Сліденко.

Читайте також: Данілов заявив про причетність Росії до рішення КС, яке викликало конституційну кризу

Щодо скасованої статті 366-1, що передбачає кримінальну відповідальність для чиновників і суддів за недостовірне декларування, суддя говорить, що "там особливо багато змін вносити не потрібно". Вважає, що потрібно прибрати лише "два слова" і прийняти в такому вигляді, в якому вона є.

На думку Сліденка, в нинішньому вигляді цю норму "адекватно застосувати практично неможливо". Проблему він бачить у формулюванні "завідомо недостовірні відомості". Суддя каже, що довести, що вони були явно недостовірними, неможливо. Тому це формулювання потрібно прибрати.