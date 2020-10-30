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Суддя КС Сліденко розповів, що міняти в законодавстві щодо НАЗК: "Зміни можна внести за один день"

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Суддя КС Сліденко розповів, що міняти в законодавстві щодо НАЗК: "Зміни можна внести за один день"
Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко вважає, що для вирішення проблеми, яка склалася після рішення КСУ щодо Національного агентства з питань запобігання корупції, потрібні незначні зміни в законодавстві, які можна внести за один день.

Про це суддя розповів в ефірі hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Щодо наглядової функції НАЗК, яку скасував КСУ, Сліденко вважає, що з НАЗК треба зробити орган не виконавчої влади.

"Застосовуючи паритетний порядок формування цього органу. Залишити у нього майже всі ті повноваження, які є. Крім радянських застарілих понять, таких як "моніторинг за власною ініціативою", - розповів Сліденко.

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Щодо скасованої статті 366-1, що передбачає кримінальну відповідальність для чиновників і суддів за недостовірне декларування, суддя говорить, що "там особливо багато змін вносити не потрібно". Вважає, що потрібно прибрати лише "два слова" і прийняти в такому вигляді, в якому вона є.

На думку Сліденка, в нинішньому вигляді цю норму "адекватно застосувати практично неможливо". Проблему він бачить у формулюванні "завідомо недостовірні відомості". Суддя каже, що довести, що вони були явно недостовірними, неможливо. Тому це формулювання потрібно прибрати.

Топ коментарі

  • Глеб123
    лютый пзц..
    У ФБ питають

    Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день" - Цензор.НЕТ 6750
  • Sophia-Maria Duglass
    «судья Конституционного суда Игорь Слиденко считает, что для решения проблемы....»

    блин, Вы уже создали проблему . Теперь у судей КС надо изучить декларации и посадить за взятки
    Кто-то сомневается , что они берут взятки ???
  • JulyusCaesar
    Його не посадять. Не було за останні 20 років випадку, коли у нас садили чиновника такого ронгу.
    ПС. Дивився, слухав аргументи цього Сліденко. Викликає бажання чесно кажучи довго бити його ногами. Не вкладається в голові, як за пару джипів і дачку можна так підставляти Державу ?
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