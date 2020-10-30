Суддя КС Сліденко розповів, що міняти в законодавстві щодо НАЗК: "Зміни можна внести за один день"
Про це суддя розповів в ефірі hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.
Щодо наглядової функції НАЗК, яку скасував КСУ, Сліденко вважає, що з НАЗК треба зробити орган не виконавчої влади.
"Застосовуючи паритетний порядок формування цього органу. Залишити у нього майже всі ті повноваження, які є. Крім радянських застарілих понять, таких як "моніторинг за власною ініціативою", - розповів Сліденко.
Щодо скасованої статті 366-1, що передбачає кримінальну відповідальність для чиновників і суддів за недостовірне декларування, суддя говорить, що "там особливо багато змін вносити не потрібно". Вважає, що потрібно прибрати лише "два слова" і прийняти в такому вигляді, в якому вона є.
На думку Сліденка, в нинішньому вигляді цю норму "адекватно застосувати практично неможливо". Проблему він бачить у формулюванні "завідомо недостовірні відомості". Суддя каже, що довести, що вони були явно недостовірними, неможливо. Тому це формулювання потрібно прибрати.