Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк

Лідер "Народного фронту" висловив думку, що Конституційний Суд потрібно ліквідувати взагалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Яценюк заявив: "Рішення КСУ підриває підвалини антикорупційної реформи і взагалі прагнення України в ЄС. Нам перестануть вірити, нас перестануть пускати в Євросоюз. Ми виконали 144 пункти для того, щоб був безвіз. І тут відразу ми можемо втратити взагалі перспективу членства України в ЄС".

"Упродовж останніх 10 років, від того моменту, коли Янукович через Конституційний суд узурпував владу, я жорсткий прихильник того, щоб ліквідувати КСУ і передати його конституційні повноваження окремій палаті Верховного суду України", - підкреслив Яценюк.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.