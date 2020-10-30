Станом на зараз безвізовий режим захищено, - Кулеба про конституційну кризу. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що станом на зараз безвіз з Європейським Союзом захищено, але, якщо не буде знайдено системне рішення для подолання негативних наслідків скандального рішення Конституційного суду, то всі проблеми для України "збільшуватимуться в геометричній прогресії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Безвізовий режим з Євросоюзом вчора захистили президент, РНБО і уряд, рішуче вживши заходів, які показали нашим партнерам, що рішення Конституційного Суду, яке по суті демонтує антикорупційну інфраструктуру, знайде спротив у владі, і ми станемо на захист антикорупційної інфраструктури", - зазначив він.

Міністр зазначив, що станом на зараз безвіз захищено, але, якщо не буде знайдено системне рішення тієї проблеми, яку створив Конституційний суд, то постраждає не тільки безвіз. "Ми втратимо підтримку країн, з якими у нас найбільша торгівля, з якими у нас найбільші реформи, які найбільше підтримують нас у боротьбі з російською агресією. Ми вчора ухвалили тимчасові рішення для того, щоб врятувати ситуацію - вчора завдяки його (президента) рішучості ми змогли погасити пожежу, яка палала у багатьох столицях через рішення Конституційного суду", - підкреслив він.

Водночас, за словами Кулеби, якщо не буде знайдено системні рішення - то "всі проблеми збільшуватимуться в геометричній прогресії".

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