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За кермом автомобіля, який збив пішоходів у центрі Києва, був ексчлен Нацкомісії з цінних паперів, - ЗМІ

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За кермом автомобіля, який збив пішоходів у центрі Києва, був ексчлен Нацкомісії з цінних паперів, - ЗМІ
Водієм автомобіля Land Rover, який 30 жовтня на Майдані Незалежності допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів і завдав травм ще чотирьом, був колишній співробітник Нацкомісії з цінних паперів Юрій Назаренко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на свої джерела повідомила "УП".

За інформацією видання, в Нацкомісії Назаренко працював до 2014 року.

30 жовтня на Майдані Незалежності в Києві сталася масштабна ДТП, унаслідок якого загинуло дві людини, постраждали ще четверо. Водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і збив пішоходів, після чого врізався в зупинку громадського транспорту.

Заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що затримано Юрія Н. 1954 року народження. Водій після затримання дав свідчення, що він знепритомнів і втратив контроль над керуванням автомобілем.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Фондовый рынок Украины.
    То, чего практически уже нет...
  • Степан Иванов 8d06009e
    У него здоровье не позволяет на срок заехать.
  • Dnipro 75ed19bb
    Ну,у этого ценных бумаг хватит,шоб отмазаться.
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