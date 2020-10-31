Посол ЄС Маасікас закликав діяти "швидко та невідкладно" для виходу з конституційної кризи

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас вважає, що необхідно невідкладно вирішити проблему, яка виникла після скасування Конституційним Судом кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Посол переконаний, що антикорупційна структура, яка розвивалася в Україні з 2014 року після Революції гідності, давала результати. "Вона лежить в основі нашої співпраці, включно і з питанням безвізових подорожей. Українці заслуговують їх. Українські політики багато зусиль доклали для досягнення цього результату", - заявив Маасікас.

"І ось тепер цю довіру треба відновлювати. Ви знаєте, моє улюблене українське слово "швидко","невідкладно", - додав він.

Маасікас зазначив, що дискусія, яка зараз відбувається в Україні, свідчить про необхідність вирішення нинішньої проблеми невідкладно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля"

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.