Кулеба: консультуємося з Польщею і Литвою щодо закриття Білоруссю кордонів

Україна проводить консультації з Польщею і Литвою для вироблення належної реакції на рішення влади Білорусі закрити кордони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Білорусь сказала, що у них зростає кількість хворих на COVID-19, тому вона обмежує пересування і закриває кордони з трьома сусідніми країнами - Україною, Польщею та Литвою. З Росією не закрила. Це - їхня офіційна версія. Ми зараз вивчаємо це рішення, консультуємося з Польщею і Литвою для того, щоб відреагувати належним чином", - сказав Кулеба.

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Як відомо, пункти пропуску на кордоні з Республікою Білорусь залишаються відкритими, але пропуск в сусідню країну обмежений в зв'язку з ухваленим у Мінську рішенням. Зокрема, білоруські прикордонники не пускають на свою територію громадян України та інших держав.