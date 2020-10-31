Україна вдячна Німеччині за постійну позицію в рамках "нормандського формату", - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив подяку Німеччині за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та постійну позицію в рамках "Нормандського формату".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

"Ми позитивно оцінюємо докладені німецькою стороною зусилля для його поновлення та функціонування", - підкреслив він.

Дмитро Разумков також зазначив, що для України важлива співпраця в рамках ОБСЄ. Він додав, що ключовим інструментом у розпорядженні ОБСЄ й надалі є Спеціальна моніторингова місія (СММ), зауваживши, що Україна потребує більшої присутності СММ на неконтрольованій частині Донбасу.

Голова Парламенту нагадав, що режим тиші на Донбасі було встановлено з 27 липня, проте, на жаль, учора він був порушений бойовиками, в результаті чого загинули двоє українських військовослужбовців.

Під час зустрічі також обговорювалося питання щодо анексії Криму та порушення міжнародного гуманітарного права на півострові.

Дмитро Разумков окремо подякував Гайко Маасу за підтримку Федеральним урядом Німеччини надання Північноатлантичним альянсом Україні статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. А також відзначив вагому допомогу Німеччини нашій державі на шляху впровадження необхідних реформ у багатьох сферах.

Крім того, сторони обговорили варіанти міжпарламентської співпраці, зокрема, практику проведення в онлайн режимі спільних засідань комітетів у міжнародних справах та у справах ЄС і відновлення формату особистих зустрічей після подолання пандемії.

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