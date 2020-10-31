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На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук

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На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук
Перший президент України, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що російська сторона на переговорах щодо Донбасу висунула нову пропозицію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон про це він заявив в ефірі телеканалу 24.

"У середу [28 жовтня] ми проводили відеоконференцію. Виникло вже зовсім інше питання у наших опонентів, у Росії зокрема. Потрібно знайти нові підходи і, як вони сказали, ухвалити і розглянути рішення про нову систему або, як вони сказали, нові кроки, нову покрокову карту – як змінювати ситуацію протягом багатьох років уперед", – зазначив Кравчук.

За його словами, Україна поки не готова розглядати це питання.

"Ми підготуємо своє бачення, свій план дій, узяли для цього тиждень часу. Підготуємо план дій, у якому вибудуємо такі наші дії, кроки, рішення, необхідні для того, щоб досягти миру на Донбасі. Наш модератор від ОБСЄ, пані [Гайді] Ґрау, погодилася.

На наступному засіданні, яке відбудеться, можливо, 11 листопада, ми вже розглянемо цей покроковий план дій, як будемо діяти в усіх сферах життя на Донбасі. Можливо, це головне для нас", – додав голова української делегації.

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие??? Кацапы идут НА ХУТОР вместе с ****** и со всеми условиями - ты старый хрыч то же присоединяйся На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему" распланированную на несколько лет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1085
  • Толик Тигра
    Через тиждень-другий дізнаємось план капітуляції.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    ответьте им так, как у них принято, тогда поймут: На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему" распланированную на несколько лет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2008

    Россиянин изнасиловал насильника
    В Екатеринбурге полиция задержала 38-летнего россиянина, работавшего на стройке крановщиком, подозреваемого в изнасиловании ранее судимого 32-летнего мужчины. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает «Комсомольская правда».
    По данным издания, мужчины познакомились на остановке общественного транспорта и решили совместно употребить алкоголь. В процессе распития они переместились в дом одного из них, где продолжили выпивать, после чего уснули. Утром ранее судимый за изнасилование, грабеж и кражу 32-летний гость проснулся из-за того, что хозяин начал его насиловать.


    а иначе - никак На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему" распланированную на несколько лет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4596
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