Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але потрібно переконатися, яка їхня позиція щодо Криму й агресії РФ, - Кулеба
Про це Кулеба заявив в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Україна веде постійний діалог із білоруським народом. Буквально, рішення на підтримку білоруського народу – це теж діалог. Ми готові вести діалог із лідерами білоруської опозиції.
Але, як міністр закордонних справ, перш ніж вступити в цей діалог, я маю чітко переконатись: якою буде позиція цих людей стосовно російської агресії, окупації Криму, якщо вони прийдуть до влади, зокрема за нашого сприяння. Якщо ми висловимо таку підтримку".
Міністр наголосив, що Україна не буде втручатись у внутрішні справи Білорусі. "Але ми хочемо чітко розуміти, яку політику сповідуватимуть лідери опозиції, якщо вони стануть владою", – заявив дипломат. Лише після цього Кулеба готовий зустрічатись із білоруськими опозиціонерами.
"Наразі те, що вони ариткулюють – ні про що", – вважає міністр, маючи на увазі їх позицію щодо українських питань.