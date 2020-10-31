В Україні за добу виявили рекордні 8 752 нові випадки COVID-19, померли 155 осіб, видужали - 3 902
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
Всього з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 387 481 людини.
За добу одужали 3 902 пацієнти, всього від початку пандемії - 158 928 осіб. Протягом минулої доби померли 155 раніше хворих. Всього від початку пандемії померли 7 196 осіб. Всього в Україні станом на ранок 31 жовтня на COVID-19 хворіють 221 357 осіб, що на 4 695 осіб більше, ніж добою раніше.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (781), Донецькій (749), Харківській (622), Львівській (514), Одеській (507), Хмельницькій (497), Дніпропетровській (416) та й Івано Франківській (411) областях.