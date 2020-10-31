ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів
Територіальні виборчі комісії почали передавати перші протоколи щодо кандидатів у мери - результати були оприлюднені на офіційному сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Зокрема, в деяких містах вже стали відомі імена мерів:
- Жмеринка (Вінницька область) - чинний мер Анатолій Кушнір (62,7%), кандидат від Української стратегії Гройсмана;
- Бахмут (Донецька область) - чинний мер Олексій Рева (77,99%), самовисуванець;
- Часів Яр (Донецька область) - Дмитро Верзилов (44,03%), кандидат від ОПЗЖ;
- Соледар (Донецька область) - Євген Пластун (54,05%), самовисуванець;
- Сіверськ (Донецька область) - Андрій Черняєв (45,77%), кандидат від ОПЗЖ;
- Берегово (Закарпатська область) - чинний мер Золтан Бабяк (76,44%), самовисуванець;
- Бурштин (Івано-Франківська область) - Василь Андрієшин (22,99%), кандидат від Європейської солідарності;
- Калуш (Івано-Франківська область) - Андрій Найда (45,07%), кандидат від Свободи;
- Городенка (Івано-Франківська область) - Богдан Кобилянський (24,46%), кандидат від ВО Платформа громад;
- Березань (Київська область) - чинний мер Володимир Тимченко (65,55%), кандидат від Березанської громади;
- Сквира (Київська область) - Валентина Левицька (22,71%), самовисуванка;
- Фастів (Київська область) - чинний мер Михайло Нетяжук (39,22%), кандидат від Партії національного егоїзму;
- Рава-Руська (Львівська область) - Іван Івануса (46,66%), самовисуванець;
- Самбір (Львівська область) - чинний мер Ігор Трухим (55,07%), самовисуванець;
- Новий Розділ (Львівська область) - Ярина Яценко (23,47%), кандидатка від Європейської солідарності;
- Нова Одеса (Миколаївська область) - чинний мер Олександр Поляков (39,98%), кандидат від Пропозиції;
- Чорноморськ (Одеська область) - Василь Гуляєв (25,29%), кандидат від За майбутнє;
- Балта (Одеська область) - чинний мер Сергій Мазур (71,1%), самовисуванець;
- Заводське (Полтавська область) чинний мер Віталій Сидоренко (56,74%), самовисуванець;
- Лохвиця (Полтавська область) - чинний мер Віктор Радько (45,94%), кандидат від Довіри;
- Жашків (Черкаська область) -чинний мер Ігор Цибровський (81,33%), самовисуванець;
- Носівка (Чернігівська область) - чинний мер Володимир Ігнатченко (60,14%), кандидат від Наш край.
Всього в Україні налічується 1421 голова міста / села.
Крім того, ЦВК визнала обраними вже 1841 депутата. Загальна кількість депутатських мандатів становить 43 122.