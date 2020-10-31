ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій

Міським головою Тернополя обрано представника ВО "Свобода" Сергія Надала.

Про це під час засідання міської територіальної виборчої комісії повідомила її голова Тетяна Семусь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За даними голови ТВК, за Надала проголосували 52 тис. 876 виборців, що складає 74,59%.

Друге місце посів представник "Сили людей" Іван Сороколіт (5,9%), третє – висуванець від ВО "Батьківщина" Леонід Бицюра (4,9%).

Загалом за посаду міського голови Тернополя боролися 10 кандидатів.

Надала уже двічі підряд обирали міським головою, це буде його третя каденція.

У Тернопільську міськраду пройшли представники 6 політсил: 18 мандатів з 42 отримала ВО "Свобода", 9 - "ЄС", 5 - "Порядок. Відповідальність. Справедливість", 4 - "Сила людей", 3 - "За майбутнє", 3 - "СН", пише Терміново.

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