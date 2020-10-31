Новини • Місцеві вибори-2020

ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій

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ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій
Міським головою Тернополя обрано представника ВО "Свобода" Сергія Надала.

Про це під час засідання міської територіальної виборчої комісії повідомила її голова Тетяна Семусь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За даними голови ТВК, за Надала проголосували 52 тис. 876 виборців, що складає 74,59%.

Друге місце посів представник "Сили людей" Іван Сороколіт (5,9%), третє – висуванець від ВО "Батьківщина" Леонід Бицюра (4,9%).

Загалом за посаду міського голови Тернополя боролися 10 кандидатів.

Надала уже двічі підряд обирали міським головою, це буде його третя каденція.

У Тернопільську міськраду пройшли представники 6 політсил: 18 мандатів з 42 отримала ВО "Свобода", 9 - "ЄС", 5 - "Порядок. Відповідальність. Справедливість", 4 - "Сила людей", 3 - "За майбутнє", 3 - "СН", пише Терміново.

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ТВК оголосила результати виборів у Тернополі: Надал втретє став мером, до міськради пройшли шість партій 01

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Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Поздравляю ! Что значит здравомыслящие люди , не Зеуродов и рыгов с шарием выбирают
  • Алекс Мышкевич
    Это ты о второй по численности фракцииЕС в горсовете ?

    Дурилка, в городах, где явный перевес имел другой кандидат в мэры от патриотических сил, ЕС своих не выдвигала.
    Как в Киеве
  • Paulo Kit
    Твої "націоналісти" співали в унісон с дебілами на передодні президенських виборів.
    Дебіли перемогли а "націоналісти" лишились в дупі...
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