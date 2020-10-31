За добу COVID-19 виявили у 317 дітей та 337 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіла 387 481 особа. З них 22 062 дитини, а також 23 383 медичні працівники.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо черговий рекорд щодо кількості підтверджених випадків. На коронавірусну хворобу за минулу добу у нас захворіли 8 752 людини. З них 317 дітей, а також 337 медичних працівників. Були госпіталізовані 1 190 осіб. За минулу добу в Україні зафіксували 155 летальних випадків. Водночас одужали 3 902 пацієнти", - зазначив глава МОЗ.

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За весь час пандемії в Україні захворіли 387 481 особа. З них 22 062 дитини, а також 23 383 медичні працівники.

Всього одужали 158 928 пацієнтів, а летальних випадків - 7 196.

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