КС почав розгляд щодо е-декларування відразу після запиту до Тупицького про покупку землі в окупованому Криму, - глава НАЗК Новіков

КСУ почав розгляд подання щодо незаконного збагачення через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит на ім`я його голови Олександра Тупицького з приводу купівлі землі в Криму.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"1 жовтня пан Тупицький отримав запит: "Дайте пояснення, у вас є довіреність у Реєстрі декларацій на операції з земельними ділянками в Криму. Чи є у вас земельні ділянки?" Сьомого числа глава Конституційного Суду йде у відпустку. А його заступник пан Головатий проводить засідання, потім закриває засідання від представника президента, представника парламенту. І через 19 днів після закритого засідання Конституційний Суд звільняє від відповідальності суддю-доповідача, голову Конституційного Суду", - розповів Новіков.

При цьому він відкинув звинувачення, які пролунали в ефірі програми, щодо відсутності в НАЗК повноважень перевіряти суддів та загалом контролювати судову гілку влади.

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"Конвенція ООН проти корупції, яка є частиною національного законодавства України, і Конституція України не виділяють судову владу в окрему касту. Є висновок Венеційської комісії в аналогічній ситуації у Вірменії. Вона сказала, що один орган може здійснювати контроль публічних службовців (іншої гілки влади. - Ред.)", - наголосив Новіков.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.