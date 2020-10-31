Рада наступного тижня більшу частину часу присвятить питанню КС, - "слуга народу" Монастирський

До понеділка в профільний комітет Ради може надійти не менше 10 законопроєктів щодо оптимальних варіантів вирішення ситуації навколо скандального рішення Конституційного суду.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, Зеленський готовий до "суперрадикальних заходів".

"Думаю, до понеділка ми матимемо не менш ніж 10 проєктів (від різних політичних сил) з різними концепціями вирішення цього питання. Я переконаний, що Рада наступного тижня більшу частину часу присвятить саме цьому питанню, щоб виправити рішення КСУ", – сказав він.

Монастирський додав, що в профільному комітеті вже розробляють відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.