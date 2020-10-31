Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна
Про це повідомляє МЗС Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Прем’єр звернувся до президента РФ за негайне проведення консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку РФ може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією та Росією і статтею 2 "Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу" від 29 серпня 1997 року", – йдеться у повідомленні.
Офіційну відповідь на крок противника Баку поки не опублікував. Проте увечері 30 жовтня в країні заявили, що армія Азербайджану знищила зенітний ракетний комплекс "Оса", яку використовує Вірменія, на Агдамському напрямку фронту.
Напередодні глави МЗС Азербайджану та Вірменії домовилися про подальші кроки для врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі. Після шестигодинних перемовин сторони домовилися не стріляти по цивільному населенню регіону.
До цього країни неодноразово домовлялися про припинення вогню, проте одразу порушували режим, звинувачуючи один одного в обстрілах.