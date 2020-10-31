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Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна

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Війна в Нагірному Карабасі: Пашинян попросив допомоги у Путіна
Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян направив лист російському президенту Володимиру Путіну з докладною інформацією про конфлікт у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє МЗС Вірменії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Прем’єр звернувся до президента РФ за негайне проведення консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку РФ може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією та Росією і статтею 2 "Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу" від 29 серпня 1997 року", – йдеться у повідомленні.

Офіційну відповідь на крок противника Баку поки не опублікував. Проте увечері 30 жовтня в країні заявили, що армія Азербайджану знищила зенітний ракетний комплекс "Оса", яку використовує Вірменія, на Агдамському напрямку фронту.

Напередодні глави МЗС Азербайджану та Вірменії домовилися про подальші кроки для врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі. Після шестигодинних перемовин сторони домовилися не стріляти по цивільному населенню регіону.

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До цього країни неодноразово домовлялися про припинення вогню, проте одразу порушували режим, звинувачуючи один одного в обстрілах.

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Топ коментарі

  • Имярек
    Чувак, офіційно Азербайджан з Вірменією не воює. Він воює з невизнаним (і вами теж!) самопроголошеним Карабахом.

    П.С. І не забувай: Расія тєбя всєгда бросіт, синок...
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Витя ростовский помнится тоже писал письмо султану.
  • oleg1966
    ***** кинул Пашиняна ещё 18 октября заявив что ********* не будет помогать Карабаху так как он не является частью Армении
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