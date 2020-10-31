У РНБО планують створити Центр протидії гібридним загрозам: проєкт указу вже розроблено, - Данілов
Пр це йшлося під час зустрічі секретаря Ради Олексія Данілова з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії Меліндою Сіммонс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу РНБО.
"Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, зокрема, у сфері інформаційної безпеки, протидії гібридним загрозам та оборонній реформі. Окрему увагу було приділено рішенню Конституційного Суду України щодо скасування е-декларування", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Данілов повідомив, що розроблено проєкт указу глави держави про створення на базі Апарату РНБО Центру протидії гібридним загрозам. Рішення щодо його запуску опрацьовується в Офісі Президента.
"Ми цілодобово моніторимо усі процеси, що відбуваються в інфопросторі, і усвідомлюємо, що розбудова сталої системи протидії гібридним загрозам і створення відповідної структури є вкрай нагальними", - зазначив секретар РНБО.
Він додав, що нова Стратегія національної безпеки України передбачає розробку 14 галузевих стратегій, зокрема у сфері інформаційної безпеки. Данілов відзначив важливість залучення британських партнерів до розробки цієї стратегії.
Секретар Радбезу також наголосив на пріоритетності для України реформування сектору безпеки й оборони, важливості використання IT-компонентів, високоточної зброї.
Своєю чергою Мелінда Сіммонс висловила готовність Великої Британії, яка є ключовим партнером України у сфері розбудови системи протидії гібридним загрозам, і надалі надавати необхідну допомогу та підтримку.