МЗС РФ відповіло на лист Пашиняна Путіну: Москва надасть Єревану допомогу, якщо зіткнення будуть перенесені на територію Вірменії
"Відповідно до договору Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо бойові зіткнення перенесуться безпосередньо на територію Вірменії", – йдеться в заяві на сайті російського зовнішньополітичного відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У МЗС РФ знову закликали сторони нагірно-карабаського конфлікту "до негайного припинення вогню, деескалації напруженості і повернення до субстантивних переговорів з метою досягнення мирного врегулювання на основі базових принципів у руслі домовленостей, досягнутих міністрами закордонних справ Російської Федерації, Азербайджанської Республіки і Республіки Вірменія в Москві 10 жовтня цього року".
У заяві МЗС РФ наголошується, що у зв'язку зі зверненням прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна до президента РФ Володимира Путіна з проханням почати консультації з метою визначення виду та обсягу допомоги, яку Росія може надати Вірменії, "підтверджуємо прихильність Російської Федерації союзницьким зобов'язанням щодо Республіки Вірменія, що, зокрема, випливають із Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія від 29 серпня 1997 р".
"Низка статей цього Договору передбачають конкретні дії в разі виникнення загрози збройного нападу або акту агресії на територію одне одного", – нагадали в російському МЗС.