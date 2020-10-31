Стартували "Ігри нескорених 2.0" - перші онлайн-змагання для ветеранів

В Україні розпочалися змагання для поранених військовослужбовців та ветеранів. Учасник сам у період з 31 жовтня по 22 листопада має зробити свій підхід у дисципліні, відзняти його на відео та зафіксувати результат, відео треба надіслати до Організаційного комітету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Цьогоріч віртуальні змагання відбудуться у шести видах спорту: легкій атлетиці, пауерліфтингу, стрільбі з луку, плаванні, веслуванні на тренажері, велоспорті.

Учасник сам обирає види спорту, місце змагань, день та час у період з 31 жовтня по 22 листопада. Він має зробити свій підхід у дисципліні, відзняти його на відео та зафіксувати результат, відео треба надіслати до Організаційного комітету.

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А вже 6 грудня у прямому ефірі на соціальних платформах Invictus Games Team Ukraine у Фейсбуці та YouTube будуть офіційно оголошені результати та нагороджені переможці у кожній дисципліні перших в Україні Ігор Нескорених 2.0. ONLINE.

В Іграх Нескорених 2.0. ONLINE взяти участь можуть ветерани та чинні військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій ООС або під час миротворчих операцій за участю України з 1991 року. До участі у змаганнях запрошуються члени минулорічних національних збірних Ігор Нескорених.

У березні 2020 року Ігри Нескорених було вирішено перенести на наступний рік через коронавірус.

"Ігри Нескорених-2020" мали відбутися 9-16 травня 2020 року в нідерландському місті Гаага. Україна втретє мала брати участь у змаганнях. Торік українська збірна на "Іграх Нескорених-2018" виборола 20 медалей.