На Одеську мерію подали в суд через спроби перейменувати проспект Небесної Сотні

Суд розпочне 16 листопада розгляд позовної заяви партії "Європейська солідарність" до виконкому Одеської міськради щодо визнання протиправними спроби перейменувати проспект Небесної Сотні.

Як пише Укрінформ, про таке рішення судді адмінсуду Любові Токмілової повідомили в міському офісі партії.

Спробу повернути проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі в Одесі попередні радянські назви, пов'язані з іменами сталінського маршала Жукова і 25-ї Чапаївської дивізії, ми вважаємо протиправною й безперспективною, оскільки вона суперечить нормам чинного законодавства. Крім того, це прояв передвиборчого популізму, що може дестабілізувати ситуацію. Тому й подано позов до суду про визнання дій суб'єкта владних повноважень протиправними", - зазначили в територіальному осередку Євросолідарності.

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У позовній заяві юриста Жанни Мандриченко, яка представляє інтереси партоосередку "ЄС", наголошено, що "виконком міськради не уповноважений вчиняти подання про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, а також порушувати питання про присвоєння юридичним особам імен та святкових дат, назв і дат історичних подій".

З огляду на це, "дії виконкому щодо перейменування проспекту Небесної Сотні та вулиці Димитріоса Інглезі є такими, що вчинені не в порядку, не на підставі та не у спосіб, визначений Законом "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів), фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій".

Представник "ЄС" також акцентувала, що натомість належний суб'єкт підготовки подання про присвоєння проспекту та вулиці звернувся до Українського інституту національної пам'яті з приводу отримання роз'яснень щодо законності присвоєння (перейменування) проспекту Небесної Сотні на проспект Маршала Жукова та вулиці Димитріоса Інглезі - на вулицю 25-ї Чапаївської дивізії. Та отримав відповідь, що такі дії "будуть підпадати під дію Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", який визначає правові основи заборони такої символіки і порядок ліквідації відповідних символів.

За словами керівника Південного відділу УІНП Сергія Гуцалюка, за дорученням Українського інституту національної пам'яті він буде на засіданні адмінсуду представником третьої особи щодо предмету спору на стороні позивача.

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Як повідомлялося, у листопаді 2019 року провалились спроби перейменувати в Харкові проспект імені Петра Григоренка на проспект імені маршала Жукова. Спершу Харківський адмінсуд, а згодом Другий апеляційний адміністративний суд визнали таку спробу Харківської міськради незаконною.

Нагадаємо, за радянських часів проспект Жукова в Одесі іменувався то Чорноморським шосе, то проспектом Ленінської іскри, а проспектом Маршала Жукова став лише в 1995 році.

У травні 2016 року голова Одеської ОДА підписав розпорядження про перейменування низки топонімічних об'єктів у області, в тому числі, про назву проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.