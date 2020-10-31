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Законопроєкт про порушення протиепідемічних заходів дозволяє поліції штрафувати людей без маски відразу на місці, - Ляшко

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Законопроєкт про порушення протиепідемічних заходів дозволяє поліції штрафувати людей без маски відразу на місці, - Ляшко
Правоохоронцям можуть дозволити штрафувати громадян без захисної маски на місці.

Про це повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, до Ради вже подано відповідний законопроєкт.

"У порядку денному наступної сесії Ради є законопроєкт, який дозволить Національній поліції складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника", – заявив він.

На зауваження, що робити у такому випадку громадянам, які задихаються, Ляшко відповів: "Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви та негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що від маски може зменшуватися кількість або концентрація кисню в крові, це було доведено як неправда".

"Якщо маска якісна, допущена у виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, вона не шкодить здоров’ю, а захищає. Ми повинні говорити, що питання контролю й штрафів буде", – зазначив санлікар.

Під час дії карантинних обмежень українців можуть штрафувати за відсутність масок в громадських місцях на суму від 170 до 255 гривень. Для юридичних осіб суми штрафів становлять від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 400 гривень до 5 100 гривень).

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    уточните понятие "общественное место" ? остановки, транспорт, магазины - это понятно... но
    например, один чел на пробежке в парке...он должен задохнуться в маске или ему можно без? (не будет так как весной 10 копов гоняли полуголого "пловца"... в аквапарке?)))
  • Привет
    А менты будут от руки чеки выдавать? Или у них кассовые аппараты будут??
  • Igor L
    Україна ледве ледве робить 50 тис. ПЛР тестів на добу, а потрібно більше 100 тис. тестів на добу! Влада за 8 місяців епідемії не спромоглась побудувати нові лабораторії і збільшити кількість ПЛР тестів, а це прямий шлях до перемоги над вірусом! Отже масками не врятуєш ситуацію там де влада просрала всі напрямки роботи! Давайте починати з початку! Звільнимо Степанова та Радуцького, як непрофесіоналів, призначимо Супрун на посаду міністра МОЗ, збільшимо кількість ПЛР тестів на добу, створимо систему підтримки ковід-хворих щоб їм не потрібно було ходити за продуктами і ліками в магазини протягом місяця, поки вони можуть когось заразити, забезпечимо хворих на ковід-19 додатковими виплатими та допомогою з соціальних фондів, щоб хвора на ковід-19 людина не змушена була ходити на роботу і не розповсюджувала коронавірус, введемо сертифікацію здоров'я, щоб кожен хто працює чи з'являється в громадському просторі мав щомісячний ПЛР тест який підтверджує відсутність коронавірусу та інших небезпечних хвороб!
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