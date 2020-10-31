Законопроєкт про порушення протиепідемічних заходів дозволяє поліції штрафувати людей без маски відразу на місці, - Ляшко
Про це повідомив головний санлікар країни Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, до Ради вже подано відповідний законопроєкт.
"У порядку денному наступної сесії Ради є законопроєкт, який дозволить Національній поліції складати протокол і штрафувати вже відразу на місці порушника", – заявив він.
На зауваження, що робити у такому випадку громадянам, які задихаються, Ляшко відповів: "Нещодавно було опубліковано глобальне дослідження, яке показало позитиви та негативи від носіння маски. Про те, що ми говоримо, що від маски може зменшуватися кількість або концентрація кисню в крові, це було доведено як неправда".
"Якщо маска якісна, допущена у виробництво і є доведеним засобом індивідуального захисту, вона не шкодить здоров’ю, а захищає. Ми повинні говорити, що питання контролю й штрафів буде", – зазначив санлікар.
Під час дії карантинних обмежень українців можуть штрафувати за відсутність масок в громадських місцях на суму від 170 до 255 гривень. Для юридичних осіб суми штрафів становлять від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 400 гривень до 5 100 гривень).