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В Україні зайнято вже 67,2% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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В Україні зайнято вже 67,2% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 31 жовтня в Україні лікарняні ліжка зайнято вже на 67,2%. У жодній області цей показник не становить нижче 50%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хвороба перевищує 50% у всіх областях України та місті Київ. Найвищий показник заповнюваності ліжок в Одеській (87,3%), Житомирській (85,9%), Полтавській (85,4%) та Івано-Франківській (77,6%) областях.

Всього по Україні завантаження ліжок становить 67,2%.

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Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень також у всіх областях України та місті Київ. Найвищий показник захворюваності зафіксований у Чернівецькій (467,7), Хмельницькій (419,3), Рівненській (305,1) та Житомирській (392) областях.

Таким чином вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

В Україні зайнято вже 67,2% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19, - МОЗ 01
В Україні зайнято вже 67,2% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19, - МОЗ 02

Топ коментарі

  • Привет
    А фонд в асфальт закатывают...вместо того что бы больницы строить...
    Китай вон за неделю отгрохал..
    А за деньги фонда иаких можео ьыло в каждой области по пять шиук построить...
    Но зеленое стадо ворует...а на дорогах и асфальте воровать легче всего...
  • Lvbnhj
    Візьми свого баригу в рамочку та на закуток постав .
    ..І молись ..молись мо спасе від *зарази * В Украине заняты уже 67,2% больничных коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8864
  • Sophia-Maria Duglass
    В Словакии продолжается тестирование всей страны за счёт бюджета. Австрия подключила своих врачей в помощь, бо не хватает персонала .

    МИНИСТР ЗДОРОВЬЯ С ЖЕНОЙ ТОЖЕ ВСТАЛИ С МЕДИКАМИ В РЯД ПРОВОДИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ
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