В Україні зайнято вже 67,2% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хвороба перевищує 50% у всіх областях України та місті Київ. Найвищий показник заповнюваності ліжок в Одеській (87,3%), Житомирській (85,9%), Полтавській (85,4%) та Івано-Франківській (77,6%) областях.
Всього по Україні завантаження ліжок становить 67,2%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень також у всіх областях України та місті Київ. Найвищий показник захворюваності зафіксований у Чернівецькій (467,7), Хмельницькій (419,3), Рівненській (305,1) та Житомирській (392) областях.
Таким чином вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.