"Слуга народу" Корнієнко про результати "опитування Зеленського": Це додаткові політичні аргументи
Таку думку висловив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Це - дуже важливі додаткові політичні аргументи при імплементації деяких позицій, які вже можна імплементувати хоч завтра або наступного тижня. Я, зокрема, маю на увазі скорочення складу Верховної Ради до 300 депутатів", - уточнив він.
Також парламентарій вважає, що результати опитування є корисними в дипломатії президента.
"Зрозуміло, що юридичні наслідки там відсутні, але наслідки політичні, вони обов'язково будуть. На мою думку, одним з головних політичних наслідків є те, що в цьому опитуванні взяли участь близько 5 мільйонів українців - половина з тих, хто прийшов на дільниці. Цим опитуванням і великим участю людей в ньому ми показали, що в Україні дуже великі перспективи народовладдя і референдумів", - додав він.
Корнієнко також уточнив, що проведення всенародного опитування коштувало близько 30 мільйонів гривень.