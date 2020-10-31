Новини • Опитування Зеленського

"Слуга народу" Корнієнко про результати "опитування Зеленського": Це додаткові політичні аргументи

2 873133
"Слуга народу" Корнієнко про результати "опитування Зеленського": Це додаткові політичні аргументи
Фото: vybory.rbc.ua
Масова участь людей в опитуванні, яке проводилося в день місцевих виборів, говорить про те, що в Україні "великі перспективи народовладдя і референдумів".

Таку думку висловив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Це - дуже важливі додаткові політичні аргументи при імплементації деяких позицій, які вже можна імплементувати хоч завтра або наступного тижня. Я, зокрема, маю на увазі скорочення складу Верховної Ради до 300 депутатів", - уточнив він.

Також парламентарій вважає, що результати опитування є корисними в дипломатії президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про держбюджет на 2021 рік доведеться домовлятися. З огляду на досвід "ковідного фонду", буде непросто, - "слуга народу" Корнієнко

"Зрозуміло, що юридичні наслідки там відсутні, але наслідки політичні, вони обов'язково будуть. На мою думку, одним з головних політичних наслідків є те, що в цьому опитуванні взяли участь близько 5 мільйонів українців - половина з тих, хто прийшов на дільниці. Цим опитуванням і великим участю людей в ньому ми показали, що в Україні дуже великі перспективи народовладдя і референдумів", - додав він.

Корнієнко також уточнив, що проведення всенародного опитування коштувало близько 30 мільйонів гривень.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Это полная туфта и нарушение закона. И еще один аргумент только для суда над бубочкой и другими Бениными холуями.
  • Nikolai Chizhevsky
    "Массовое участие людей в опросе" -что оно курит?
  • Дід Трохим
    На каких то бамажках что-то нарисовали и это типа аргументы.
    Такие аргументы можно и на заборе нарисовать. Ценность будет равнозначна
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини