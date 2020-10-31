Новини • ДТП, Силовики

Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець

5 35153
Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець
Водієві Land Rover, який скоїв ДТП у Києві на Хрещатику, повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Про це повідомила в фейсбуці прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець, пише Цензор.НЕТ.

"За погодженням Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водієві іномарки, який здійснив масштабну дорожньо-транспортну пригоду в центрі Києва зі смертельними наслідками. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України", - повідомила Максимець.

За її словами, водія затримали - він  в лікарні під охороною. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізмаїлі п'яний водій в'їхав у дерево: двоє людей загинули, двох госпіталізували, - поліція. ФОТО

Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець 01

Нагадаємо, 30 жовтня в центрі Києва джип виїхав на троуар, де збив пішоходів. За даними МВС, водій був тверезий.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Dmitiry Vizhutkin
    Семьям погибших пофиг что у него там было
  • Polomarenko Anatoly
    незалежно від причин, це вбивця, має бути в СІЗО
  • Паровоз на Соломенке
    в суде он на каталке в зале суда, как насиров и гепа ( а вот бы бы рядовой гражданин , то с сизо бы силой притащили похеру что у тебя там сердце больное и другое) судья прослезится , и учитывая положительную характеристику и биографию отпустит под домашний арест 100500% , сегодня вечером дома с любимой женой чай пить с вареньем, красота!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини