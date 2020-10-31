Водієві, який скоїв смертельну ДТП на Хрещатику, оголошено підозру, - спікер прокуратури Києва Максимець
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Водієві Land Rover, який скоїв ДТП у Києві на Хрещатику, повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху.
Про це повідомила в фейсбуці прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець, пише Цензор.НЕТ.
"За погодженням Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водієві іномарки, який здійснив масштабну дорожньо-транспортну пригоду в центрі Києва зі смертельними наслідками. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України", - повідомила Максимець.
За її словами, водія затримали - він в лікарні під охороною. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, 30 жовтня в центрі Києва джип виїхав на троуар, де збив пішоходів. За даними МВС, водій був тверезий.