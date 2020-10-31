Веніславський про законопроєкт Зеленського щодо розпуску КС: Абсолютно обґрунтований і повністю відповідає цінностям Конституції

Внесений на розгляд Верховної Ради президентський законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" є виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України

Про це заявив представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що у зв'язку з істотними загрозами національній безпеці України, які виникли в результаті ухвалення Конституційним Судом в умовах реального конфлікту інтересів, із численними грубими порушеннями законів про КСУ та про запобігання корупції рішення від 27 жовтня про неконституційність антикорупційного законодавства, Глава держави ініціював проєкт політико-правового рішення щодо перезавантаження Конституційного Суду.

"В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава в результаті ухвалення КСУ рішення № 13-р, рішення Президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України", – наголосив представник Президента в КС.

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Федір Веніславський зазначив, що виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом КС неконституційними, оскільки Суд зв'язаний своєю власною "правовою" позицією, сформульованою у вказаному рішенні.

"КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства", – зауважив представник Президента України в Конституційному Cуді.

За його словами, ухвалення парламентом, який представляє інтереси всього українського народу, політико-правового рішення, запропонованого Президентом, забезпечить відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.