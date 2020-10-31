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Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів

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Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів
Центральна виборча комісія станом на 14:40 31 жовтня оприлюднила нові дані про переможців виборів міських, селищних і сільських голів.

Інформація міститься на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, згідно з цими даними, вже обрані 23 мери міст, 23 селищних та 62 сільських голови. За даними ЦВК, 52 з обраних наразі голів, або 48.15% - йшли на вибори як самовисуванці, 16 (14.81%) - від "СН", по 6 (5.56%) - від "Довіри", "ЄС" і ОПЗЖ, по 4 (3.70%) - від "Батьківщини" і "Нашого краю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК оприлюднила перші результати місцевих виборів: список обраних мерів

Також вже наразі обраним вважається 1841 депутат місцевих рад різних рівнів, з них 607 (32.97%) - самовисуванці, 270 (14.67%) - від "СН", 166 (9.02%) - від "За майбутнє", 150 (8.15 %) -  від "Батьківщини", 148 (8,04%) - від ОПЗЖ, 97 (5.27%) - від "ЄС".

Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів 01
Місцеві вибори: ЦВК визнала переможцями 108 голів населених пунктів 02

Як повідомлялося, місцеві вибори відбувалися в Україні 25 жовтня.

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Топ коментарі

  • Myko
    Щось дуже повільно рахують. Очевидно, що спочатку вносять у систему ті дільниці, де СН щось трохи набирає. А коли подивитись по областях, по на більшості сільських дільниць слуги взагалі не проходять. Результатів по обласних і районних радах у виборчій системі ЦВК даних не має.

    https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
  • sunuyiwipmailtempinfo
    Чому кругом одні хамли? Я з Вами овець не пас. Якщо нічого сказати по суті - поспіть трішки.
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