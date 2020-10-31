Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде
Про це повідомив підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"З урахуванням того, що вартість води в Криму становить 31,55 рубля за куб, а в середньому у Південному федеральному окрузі (сусідньої Росії. – Ред.) це 36 рублів, підсумкова ціна навряд чи перевищить навіть цю середню для регіону планку", – стверджує Аксьонов. Він обіцяє, що "колосального зростання тарифів не буде".
Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.