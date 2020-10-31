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Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде

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Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде
За попередніми розрахунками, вартість куба опріснення води в окупованому Криму коштуватиме від 40 до 68 рублів.

Про це повідомив підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"З урахуванням того, що вартість води в Криму становить 31,55 рубля за куб, а в середньому у Південному федеральному окрузі (сусідньої Росії. – Ред.) це 36 рублів, підсумкова ціна навряд чи перевищить навіть цю середню для регіону планку", – стверджує Аксьонов. Він обіцяє, що "колосального зростання тарифів не буде".

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова.

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Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Топ коментарі

  • Остап Чепіга
    Колишні імперії розвалились не від якихось там народних рухів, а тому що прийшли технічні та економічні умови, за яких утримання колоній стало дорогим задоволенням. На багато простіше мати дочірні компанії в країнах з дешевою раб силою.
    Московія живе в 19 столітті. Це коли багатством країни важали величину територій, а не ріст виробництва. Страна балалаєк, водки і довбойобів.

    Шанхай, колишня колонія. Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 8535
    Крим. Колонія русскіх
    Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 1936
  • Максим Н.
    Обещания - двигатель политики.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    брешет как сивый мерин !

    только себестоимость опресненной воды - 1,0-1,5 доллара США.
    а доставка,
    а прибыль.....?

    а может и не брешет.
    опресненной воды попросту НЕ БУДЕТ ! Маріонетка Кремля Аксьонов обіцяє, що від початку використання опріснення води "колосального зростання тарифів" в окупованому Криму не буде - Цензор.НЕТ 1628
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