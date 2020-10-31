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Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня
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Підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП на Хрещатику Юрію Назаренку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів - до 30 грудня.
Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Адвокат підозрюваного Юрій Мартиненко додав, що сторона захисту цілком задоволена рішенням суду.
Нагадаємо, смертельна ДТП на Хрещатику в Києві сталася 30 жовтня. Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль над керуванням, виїхав на пішохідну зону і збив декількох пішоходів, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив кілька авто.
За даними МВС, водій був тверезий.
Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці. Ще три людини зазнали травм, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізався в інші машини. В одній з машин була сім'я з 5-місячною дитиною.