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Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня

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Смертельна ДТП на Хрещатику: Підозрюваного відправили під арешт до 30 грудня
Підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП на Хрещатику Юрію Назаренку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів - до 30 грудня.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Адвокат підозрюваного Юрій Мартиненко додав, що сторона захисту цілком задоволена рішенням суду.

Нагадаємо, смертельна ДТП на Хрещатику в Києві сталася 30 жовтня. Водій автомобіля Land Rover, за попередніми даними, втративши контроль над керуванням, виїхав на пішохідну зону і збив декількох пішоходів, після чого на проїжджій частині Хрещатика протаранив кілька авто.

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 За даними МВС, водій був тверезий.

Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці. Ще три людини зазнали травм, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізався в інші машини. В одній з машин була сім'я з 5-місячною дитиною.

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Топ коментарі

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Чуваку стало погано - скоріш за все так і було. Але справа в тому, що він був після операції і мав розуміти, що зі здоров'ям у нього не все гаразд, а тому не мав права сідати за кермо (п. 2.9 б) ПДР). Можливо і якісь знеболювальні вживав, при яких не можна цього робити.
  • Максим Воронцов a6167232
    Продублирую свой вчерашний пост. Пока всё идёт "по плану". Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 7219 Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 9611

    Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903 Максим Воронцов a6167232

    Читаю комменты и диву даюсь: "заслаб", "людина була непритомною"..... Люди, вы чего??? Да если бы он был "непритомним", то ехал бы прямо, пока какое-либо препятствие его не остановит! "Непритомному" чуваку, которому "погано", хватило сил выворачивать в разные стороны руль, давить на газ, но "не хватило сил" нажать педаль тормоза?! Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903 До каких пор вас, стадо баранов, будут давить и избегать наказания, а вы из под колёс бешеных тачек будете блеять: "ему погано", "непритомний", ища оправдания вашим убийцам???!!! Это ЖЕСТЬ!!! Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903

    Лично я вижу УМЫШЛЕННУЮ демонстрацию в самом центре столицы. Демонстрацию того, что "вас можно уничтожить средь бела дня в самом сердце Украины и мне за это не будет ровным счётом НИЧЕГО!" И самое ужасное, что с нашими "судами" ему таки ничего и НЕ БУДЕТ!!! Это ПЛЕВОК вам в лицо! И я догадываюсь, кто за этим стоит.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    За такий злочин відпускати під домашній арешт можна?
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