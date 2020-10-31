НАЗК проводило перевірку декларацій двох із 47 депутатів, які звернулися до КС у "справі про незаконне збагачення"

Національне агентство з попередження корупції проводило повну перевірку декларацій двох з 47 народних депутатів, які подали до Конституційного Суду подання щодо "справи про незаконне збагачення".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК, проводилася перевірка декларацій Іллі Ківи і Тараса Козака.

"Список решти депутатів вважаємо за необхідне опублікувати, зазначивши лиш те, що деякі з них є фігурантами журналістських розслідувань, а також справ Національного антикорупційного бюро України", - зазначають в агентстві.

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Отже, підписантами конституційного подання у "справі про незаконне збагачення" є:

Абрамович Ігор Олександрович Батенко Тарас Іванович Бойко Юрій Анатолійович Бондар Віктор Васильович Борт Віталій Петрович Бурміч Анатолій Петрович Волошин Олег Анатолійович Гнатенко Валерій Сергійович Дунаєв Сергій Володимирович Загородній Юрій Іванович Іоффе Юлій Якович Ісаєнко Дмитро Валерійович Кальцев Володимир Федорович Качний Олександр Сталіноленович Кива Ілля Володимирович Кісільов Ігор Петрович Козак Тарас Романович Колтунович Олександр Сергійович Королевська Наталія Юріївна Кузьмін Ренат Равелійович Ларін Сергій Миколайович Лукашев Олександр Анатолійович Льовочкін Сергій Володимирович Льовочкіна Юлія Володимирівна Макаренко Михайло Васильович Мамка Григорій Миколайович Мамоян Суто Чолоєвич Медведчук Віктор Володимирович Мороз Володимир Вікторович Німченко Василь Іванович Павленко Юрій Олексійович Папієв Михайло Миколайович Плачкова Тетяна Михайлівна Пономарьов Олександр Сергійович Приходько Наталія Ігорівна Пузанов Олександр Геннадійович Рабінович Вадим Зіновійович Скорик Микола Леонідович Славицька Антоніна Керимівна Солод Юрій Васильович Столар Вадим Михайлович Суркіс Григорій Михайлович Требушкін Руслан Валерійович Фельдман Олександр Борисович Христенко Федір Володимирович Чорний Віктор Іванович Шуфрич Нестор Іванович

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